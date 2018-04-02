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Sulama kooperatife ait 5 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 17:47 | Son Güncelleme

Eskişehir’in kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı.Edinilen bilgiye göre, olay Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesinde gerçekleşti.

Eskişehir’in kimliği belirsiz kişi veya kişilerce 5 bin TL değerinde elektrik kablosu çalındı.
Edinilen bilgiye göre, olay Tepebaşı ilçesi Gündüzler Mahallesinde gerçekleşti. Akşam saatlerinde Sulama Birliği Kooperatifine kimliği belirsiz kişi veya kişiler geldi. Şahıs veya şahıslar, kooperatife ait 4 adet elektrik trafosundan yaklaşık 5 bin TL değerinde enerji nakit kablosunu çaldı. Olayı fark eden O.Ş. isimli şahıs, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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