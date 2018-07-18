Sular yükseldi piknikçiler mahsur kaldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde suların yükseldiği çayda piknikçiler mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kahta çayında meydana geldi. Cendere köprüsünün yakınındaki Kahta Çayı kıyısında piknik yapan vatandaşlar, hidro elektrik santrali barajının kapaklarının açılamasıyla sular yükselince karşı tarafa geçemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.
Serinlemek ve piknik yapmak için geldikleri Kahta Çayı kıyısında baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.
FOTOĞRAFLI
AK Parti'den yeni bedelli askerlik açıklaması!
İstanbul'da metrobüs sapığı suçüstü yakalandı
17 yıl sonra aynı pozu verdi! İşte sonuç...
Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı
K. Kore lideri teftiş ettiği yatırımların hiçbirinden memnun kalmadı
İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!
CHP'de olağanüstü kurultayla ilgili flaş iddia: Kılıçdaroğlu aday olmayacak
Trafik tıkanınca sevişmeye başladılar!
Kredi borcundan bıktı, kurtulmak için bakın ne yaptı
CHP'de imza muamması! Olağanüstü kurultay için kaç imza toplandı?
Okuyucu Yorumları 0 yorum