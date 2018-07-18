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Sular yükseldi piknikçiler mahsur kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2018 11:41 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde suların yükseldiği çayda piknikçiler mahsur kaldı.

Sular yükseldi piknikçiler mahsur kaldı

Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde suların yükseldiği çayda piknikçiler mahsur kaldı. Jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri, bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.
Olay, dün akşam saatlerinde Kahta çayında meydana geldi. Cendere köprüsünün yakınındaki Kahta Çayı kıyısında piknik yapan vatandaşlar, hidro elektrik santrali barajının kapaklarının açılamasıyla sular yükselince karşı tarafa geçemeyerek mahsur kaldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından halatlarla mahsur kalanları karşı kıyıya taşıyarak kurtardı.
Serinlemek ve piknik yapmak için geldikleri Kahta Çayı kıyısında baraj kapaklarının açılmasıyla mahsur kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Sular yükseldi piknikçiler mahsur kaldıSular yükseldi piknikçiler mahsur kaldıSular yükseldi piknikçiler mahsur kaldıSular yükseldi piknikçiler mahsur kaldı

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