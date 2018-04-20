Sultan Abdülmecid’in fermanı kurtarıldı

İstanbul’da tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 268 parça eser ele geçirildi. Olayla bağlantılı 6 kaçakçının 2’si tutuklanırken, operasyonda Sultan Abdülmecid Han’ın İstanbul’da ilk Rum gazetesinin yayın hayatına onay verdiği 110X80 santim ebatlarındaki mermer ferman da kurtarıldı.

Alınan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uluslararası bir kaçakçılık şebekesini tespit etti. Bu şebekenin çok sayıda tarihi eseri yurtdışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlatan emniyet güçleri, geçtiğimiz günlerde Fatih, Kartal, Bayrampaşa ve Kadıköy’de çok sayıda ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alınırken, zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, Mısır ve Lidya kültürlerinin yanı sıra Helenistik döneme ait Grek, Roma ve Bizans ile İslami döneme ait Büyük Selçuklu, Memlük ve Osmanlı dönemlerine ait eserlerin de arasında bulunduğu 268 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilenler arasında, Osmanlı padişahlarının otuz birincisi ve İslam halifelerinin doksan altıncısı Sultan Abdülmecid Han’ın İstanbul’da ilk Rum gazetesinin yayın hayatına onay verdiği 110X80 santim ebatlarındaki mermer ferman da yer alıyor. Eserlerin büyük kısmının iç savaşla boğuşan Suriye, Irak ile Ürdün gibi Ortadoğu ülkelerinden yağmalandığı kaydediliyor.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si tutuklanırken 4’ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.