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Sultanahmet'te otel yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı.

Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te bulunan bir otelde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi.

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