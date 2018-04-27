Sultanahmet'te otelde yangın: 4 yaralı (2)

Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.

