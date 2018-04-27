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- Sultanahmet'te otelde yangın: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 12:58 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.

Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ/İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te bulunan bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı.
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

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