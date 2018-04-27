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- Sultanahmet'te otelde yangın: 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 13:33 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te bulunan bir otelde çıkan yangında 1'i iftaiyeci 5 kişi yaralandı.

- Sultanahmet'te otelde yangın: 5 yaralı

Zeki GÜNAL - Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) SULTANAHMET'te bulunan bir otelde çıkan yangında 1'i iftaiyeci 5 kişi yaralandı.
Alemdar Mahallesi Ticarethane Sokak'ta bulunan oteldeki yangın saat 11.45 sıralarında çıktı. Otelin sauna bölümünde çıktığı belirtilen yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yoğun duman nedeniyle mahsur kalanlar olduğu belirtildi. Dumandan etkilenen 3'ü kadın 4 kişi kurtarıldı. Yaralı 4 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangına müdahale sırasında bir itfaiyeci yaralandı. Yaralı itfaiye eri arkadaşları tarafından taşınarak ambulansa konuldu.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

(FOTOĞRAF)

(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Sultanahmet'te otelde yangın: 5 yaralı(Ek bilgi ve fotoğraflarla)- Sultanahmet'te otelde yangın: 5 yaralı

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