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Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı; seferler bir süre yapılamadı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 19:26 | Son Güncelleme

SULTANAHMET'te tramvay raydan çıktı, seferler  40 dakika çift yönlü olarak yapılamadı.  Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı.

Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı; seferler bir süre yapılamadı (2)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET'te tramvay raydan çıktı, seferler 40 dakika çift yönlü olarak yapılamadı.
Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracı geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalar yaptı. Araçlar boş halde test amaçlı rayların üzerinden geçmeye başladı. Testlerin ardından 40 dakika çift yönlü olarak yapılamayan seferler tekrar yapılmaya başlandı.

METRO İSTANBUL AÇIKLAMASI
Metro İstanbul'dan yapılan açıklada, "Sayın yolcularımız; T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Sultanahmet İstasyonu 2. yol çıkışında yaşanan araç arızasından dolayı seferlerimiz Bağcılar-Beyazıt ve Kabataş-Eminönü arasında yapılmaktadır. Teknik ekiplerimiz arızaya müdahale etmektedir. Anlayışınız için teşekkür ederiz" denildi.

(FOTOĞRAF)

(ÖZEL)Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı; seferler bir süre yapılamadı (2)

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