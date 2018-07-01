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Sultanahmet'te tramvay raydan çıktı; seferler durdu (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2018 19:08 | Son Güncelleme

SULTANAHMET''te tramvay raydan çıktı, seferler çift yönü olarak durduruldu.  Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANAHMET''te tramvay raydan çıktı, seferler çift yönü olarak durduruldu.
Eminönü yönünden Topkapı istikametinde ilerleyen tramvay saat 18.30 sıralarında raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken yolcular tahliye edildi. Tramvay aracı geri geri giderek tekrar raya girdi. Olay yerine sevk edilen ekipler çalışmalar yaptı. Araçlar boş halde test amaçlı rayların üzerinden geçmeye başladı. Testlerin ardından yolcu alımına başlanacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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