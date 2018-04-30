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Sultanahmet'teki yangında yaralı itfaiyecinin otelden çıkarılma görüntüleri

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 11:37 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA Sultanahmet'teki otel yangınında yaralanan itfaiye eri Taner Çebi tedavi gördüğü hastanede dün şehit oldu. Çebi yaralandıktan sonra otelden çıkarılırken kameralara yansımıştı.

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