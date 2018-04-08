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Sultanbeyli’de asker uğurlamasında silah sesleri korku dolu anlar yaşattı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

İstanbul Sultanbeyli’de asker uğurlama konvoyu oluşturan gençler, cadde trafiğini kapatarak halay çekip havaya ateş açtı.

İstanbul Sultanbeyli’de asker uğurlama konvoyu oluşturan gençler, cadde trafiğini kapatarak halay çekip havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara ve sürücülere korku dolu anlar yaşatan asker eğlencesi cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Amasya Caddesi üzerinde dün gece bir grup genç, asker uğurlamak için oluşturdukları araç konvoyu ile trafiği kapattı. Caddeyi trafiğe kapatan gençler davul ve zurna eşliğinde halay çekti. Grup içerisinde olan bazı kişiler de havaya ateş açtı. Çevredeki vatandaşlara ve sürücülere korku dolu anlar yaşatan gençlerin asker eğlencesi, cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

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