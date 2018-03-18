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Sultanbeyli’de motosiklet onarım aracına çarptı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2018 15:59 | Son Güncelleme

Sultanbeyli’de bir Suriyelinin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bakım onarım aracına çarptı.Edinilen bilgilere göre olay, Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

Sultanbeyli’de bir Suriyelinin kullandığı motosiklet, kontrolden çıkarak bakım onarım aracına çarptı.
Edinilen bilgilere göre olay, Hamidiye Mahallesi Antalya Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Suriyeli iki gencin bulunduğu 34 MB 0338 plakalı motosiklet, bir başka motosiklete çarparak kontrolden çıktı. Caddede hızlanan motosiklet, ardından 34 RH 0670 plakalı sinyalizasyon onarım aracına çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten fırlayan bir Suriyeli kamyonun ön camına çarparak yere düştü. Kazayı gören vatandaşlar, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, biri ağır olan 2 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kameralarına da yansıdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, motosiklet çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

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