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Sultanbeyli’de otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.04.2018 20:25 | Son Güncelleme

İSTANBUL (İHA)

İSTANBUL (İHA)

24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber24 haziran seçimine hazırlanan İYİ Parti lideri Meral Akşener'e kötü haber
Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecekSaadet Partisi lideri Karamollaoğlu, Abdullah Gül ile görüşecek
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