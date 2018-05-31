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Sultanbeyli'de "Taciz iddiası" mahalleliyi sokağa döktü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.05.2018 18:13 | Son Güncelleme

SULTANBEYLİ'de mahalleli, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin evini bastı.

Sultanbeyli'de "Taciz iddiası" mahalleliyi sokağa döktü

İSTANBUL,(DHA)-SULTANBEYLİ'de mahalleli, küçük bir kız çocuğuna tacizde bulunduğu iddia edilen kişinin evini bastı. Mahallede geniş güvenlik önlemi alan polis, kalabalığı güçlükle sakinleştirdi
İddiaya göre bir markette kasiyer olduğu öne sürülen B.Ü., akşam saatlerinde alışveriş yapan 8 yaşındaki kız çocuğu R.G.'yi "evine bırakayım" diyerek kendi evine götürdü. R.G. durumu annesine bildirdi. R.G.'nin annesiyle birlikte mahalleli de dün akşam B.Ü.'nün evinin önüne gitti. Öfteki kalabalık evi taşladı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi geldi. Çevik kuvvet ekibi öfkeli kalabalığı güçlükle evin önünden uzaklaştırdı. Polis, B.Ü.'nün evde olmadığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, şüpheliyi bugün Ankara'da gözaltına aldı.

(FOTOĞRAF)

Sultanbeyli'de Sultanbeyli'de

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