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Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2018 10:00 | Son Güncelleme

Eve giren hırsız, içeride bir süre arama yaptı. Sesleri duyan Nehle M. ise uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti

Sultangazi'de korkunç olay! Girdikleri evde uyuyan kadına dehşeti yaşattılar!

Sultangazi'de sabaha karşı bir eve balkonundan tırmanarak giren hırsız, dairede uyuyan kadının boyundaki gerdanlığı koparıp gasp etti.

İHA'nın haberine göre olay, geçtiğimiz 18 Mart Pazar günü saat 06.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 hırsız sabaha karşı sokak üzerindeki binanın önüne geldi. Bir süre burada duran hırsızlardan biri, etrafta kimsenin olmamasını fırsat bilerek binanın altındaki marketin tahtalarının üstüne çıktı. Buradan binanın 1'inci katına tırmanarak balkondan eve giren hırsız, ardından içeride bir süre arama yaptı. Hırsız evde dolaştığı esnada içeride uyuyan Suriye uyruklu Nehle M.'yi fark etti.

BOYNUNDAKİ GERDANLIĞI KOPARDI

Sesleri duyan Nehle M. ise uyanarak hırsızı gördükten sonra büyük korku yaşadı. Bağırmasın diye kadının ağzını kapatan hırsız, onu tehdit ettikten sonra boynunda takılı 4 bin lira değerinde altın gerdanlığı gasp etti. Ardından hırsız eve girdiği balkondan atlayarak kayıplara karıştı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTILAR

Kadının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Sultangazi Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kadının ifadesini alarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Yapılan incelemede eşkali belirlenen şahısların kimliklerinin, 22 ayrı hırsızlık suçundan emniyette kaydı bulunan Ünal A. ve 25 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunan Adem U. olduğu tespit edildi. Yerlerini tespit eden polis hırsızları İsmetpaşa Mahallesi'ndeki bir otoparkın önünde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, bürodaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
hırsızlık altın gerdanlık gasp sultangazi

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