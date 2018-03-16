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Sultangazi’de doğalgaz sızıntısı paniğe neden oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.03.2018 21:12 | Son Güncelleme

Sultangazi’de çevreye sızan doğalgaz nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı.

Sultangazi’de çevreye sızan doğalgaz nedeniyle cadde bir süre trafiğe kapatıldı. Paniğe neden olan sızıntı İGDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası giderildi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Sultangazi Gazi-Cebeci Yolu itfaiye binasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde henüz bilinmeyen bir nedenle doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Çevreye sızan gazı hisseden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sızıntıyı fark edince durumu İGDAŞ ekiplerine bildirdi. Ekipler yola çıktığı esnada itfaiye ekipleri de, caddeye güvenlik şeridi çekerek yaya ve araç trafiğine kapattı. Paniğe neden olan sızıntı, İGDAŞ ekiplerinin müdahalesi sonrası giderildi.

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