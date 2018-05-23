Sultangazi'de güvenlik kamerasına yansıyan soygunculara operasyon

Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) - SULTANGAZİ'de önceki gün silahla bir markete girerek yaklaşık 9 bin lira alan şüpheliler, Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Soygun anı ise marketin güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, önceki gün sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi 1300. sokaktaki bir markette meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı 2 gaspçı, sabah saatlerinde markete girdi. Şüpheliler silah doğrultarak etkisiz hale getirdiği çalışanları marketin depo bölümüne götürdü. Gaspçılar depo bölümünde bulunan kasayı çalışanlara açtırarak, içerisinde bulunan yaklaşık 9 bin lira çaldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek gaspçıların eşkal ve kimliklerini tespit etti. Polis ekipleri belirlenen adreslere gece saatlerinde operasyon düzenleyerek şüphelileri yakaladı. Evde yapılan aramalarda evin içerisinde 2 tabanca, pompalı tüfek, mermiler ve soygunda kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şüpheliler Y.Ç. (19) ve E.A.(17) gözaltına alınarak Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Şüphelilerin 10 ayrı gasp suçundan emniyette kayıtları olduğu öğrenildi.

