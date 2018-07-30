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Sultangazi'de kadına taciz kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 30.07.2018 12:56 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'DE bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu.

İstanbul,(DHA)

SULTANGAZİ'DE bir kadına apartmanda tacizde bulunuldu. O anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Almanya'da yaşayan bir kadın yıllık iznini geçirmek üzere İstanbul'a geldi. Sultangazi, Gazi Mahallesi'nde bir türkü bara gitmek isteyen kadın, bir kişiden yardım istedi. Adresi bildiğini söyleyen kişi kadınla birlikte bara doğru yöneldi. İsmetpaşa Caddesi'nde bulunan Türkü bara gelen kadın, kendisine adresi tarif eden kişinin tacizine uğradı O anlar işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

O ANLAR KAMERADA

Görüntülerde, kadın adresi tarif eden kişi ile birlikte barın bulunduğu binaya giriyor. Merdivenleri çıkan ikili bir süre sonra aşağıya iniyor. Merdivenlerden inerken arbede yaşanıyor. Tacize uğrayan kadın direnirken şüpheli de kaçıyor. Polis kaçan saldırganı arıyor.

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