Sultangazi'de market soygunu;soyuldular ama çalışmaya devam ettiler

Alper KORKMAZ / İSTANBUL,(DHA) , SULTANGAZİ'DE yüzü maskeli ve silahlı iki soyguncu girdikleri marketten bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Soygun sonrası market çalışanlarının satış yapmaya devam etmesi dikkat çekti. Olay sabah saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi, 1300. sokak üzerinde bir market zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzleri maskeli ve silahlı iki soyguncu markete girdi. Çalışanları silahla tehdit eden soyguncular kasadan bir miktar para alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Soygun sonrası marketin çalışmaya devam etmesi ve müşterilerin alışveriş yapması dikkat çekti. Olay yeri inceleme ekipleri markete gelerek incelemelerde bulunurken, polis kaçan soyguncuların yakalanması için çalışma başlattı.

