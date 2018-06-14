Sultangazi'de motosikletli kapkaç çetesi çökertildi

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL(DHA) Sultangazi'de son bir ayda yaklaşık 9 telefon çalan motosikletli kapkaç çetesi polis ekiplerince çökertildi. Kapkaç anları ise kameralara yansıdı. Motosikletli kapkaç çetesi Sultangazi'de son bir ayda ilçenin işlek caddelerinde ve ara sokakların yaklaşık 9 telefon çaldı. Yaşları küçük olan 5 kişilik çete motosikletleriyle dolaşarak hedefledikleri kişilerin ellerindeki telefonları alarak kaçtı. Çete üyelerini takibe alan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapkaç olaylarına ait kamera görüntülerini inceledi. Çetenin son 1 ayda farklı zaman ve yerlerde yaklaşık 9 farklı kapkaç olayına karıştığı tespit edildi. Kimlikleri belirlenen 3 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülen ve yaşları küçük şüpheliler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. KAPKAÇ ANLARI KAMERADA Güvenlik kamera görüntülerinde akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı'nda ilerleyen motosikletli 3 kişi kaldırımda bekleyen bir vatandaşın yanına yaklaşıyor. Bir vatandaşın elindeki telefonu alarak motosikletleriyle kaçıyor.
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