Sultangazi'de pazarda silahlı kavga: 5 yaralı (1)

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.



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