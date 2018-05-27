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Sultangazi'de pazarda silahlı kavga: 5 yaralı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 27.05.2018 18:56 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de pazarda tezgah yeri tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Olay yerine özel harekat polislerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken polis çok sayıda kişiyi gözaltın aldı.

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