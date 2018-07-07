Sultangazi'de pompalı silahla dehşet: 1ölü

İŞYERİNİ SİLAHLA BASTI Güvenlik kamerasına yansıyan olay sabah saatlerinde 50. Yıl Mahallesi B caddesi üzerinde bulunan bir dönercide meydana geldi. 18 yaşındaki Yasin A. elindeki pompalı tüfekle daha önceden tartıştığı Suriyeli Muhammet Şağil (32)'in çalıştığı dönerciye geldi. İşyerine giren saldırgan Şağil'e ateş ederek göğsünden vurdu. Yaralanan Muhammet Şağil kanlar içinde yere düşerken saldırgan olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Muhammet Şağil'i, Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne götürdü. 5 çocuk babası Şağil burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TÜFEĞİ İNTERNETTEN SİPARİŞ ETMİŞ

Gözaltına alınan Yasin A., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Yasin A.'nın ilk ifadesinde Muhammet Şağil'in yaklaşık 2 ay önce kendisini darp ettiğini söylediği öğrenildi. Cinayet silahını internetten sipariş ettiğini belirten Yasin A., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇEVREDEKİLERİ TEHDİT ETMİŞ

Görgü tanıkları, olayın ardından kaçan kişinin çevredekilere küfürler ederek "kamera kayıtlarını vermeyin" diye tehdit ettiğini söyledi. Bir görgü tanığı, "Silah seslerini duyduk baktığımda adam yerde yatıyordu. Vuranı da kaçarken gördüm" dedi. İki el silah sesi duyduğu anlatan Hüsamettin Oğuz ise, “Elinde pompalı silah vardı. Küfürlü konuşuyordu. Geri çekildik. Çünkü silahı bize doğrultuyordu" diye konuştu.

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