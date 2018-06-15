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Sultangazi'de sahte içki operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.06.2018 16:02 | Son Güncelleme

SULTANGAZİ'de düzenlenen sahte içki operasyonunda çeşitli markalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi'de sahte içki operasyonu

Alper KORKMAZ / İSTANBUL , (DHA) SULTANGAZİ'de düzenlenen sahte içki operasyonunda çeşitli markalarda çok sayıda sahte içki ele geçirildi, 2'si yabancı uyruklu 3 kişi gözaltına alındı.

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir sokak üzerinde bulunan adreste sahte alkol imal edildiği bilgisi aldı. Geçtiğimiz çarşamba günü adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere çeşitli markalardan yaklaşık 200 şişe sahte içki, 150 adet yine çeşitli alkol markasına ait boş şişe ve çok sayıda alkol markasına ait bandrol,etiket ve şişe kapakları ele geçirdi. Operasyonda F.T. ile birlikte yabancı uyruklu N.R.ve C.S. gözaltına alındı.

(FOTOĞRAF)

Sultangazi'de sahte içki operasyonu

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