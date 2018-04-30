HABER

Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 09:30 | Son Güncelleme

Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu.

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL (DHA) Sultangazi'de sivil bir polis memuruna silahla saldırıda bulunuldu. Seyir halindeki bir otomobilden açılan ateş sonucu, yaralanan polis memuru tedavi altına alındı. Olay, Sultangazigazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'nde saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Cadde üzerinde bir iş yerinin önünde bulunan ve sivil olduğu öğrenilen bir polis memuruna, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla saldırıda bulunuldu. Saldırının, seyir halindeki 34 SZ 0829 plakalı beyaz bir otomobilin içerisinden gerçekleştirildiği belirtildi. Saldırıyı yapan kişi ya da kişiler olay yerinden yine aynı otomobille uzaklaştı. Vücudunun çeşitli yerlerinden isabet alan ve yaralanan polis memuru için olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevredeki bir hasateneye kaldırılan polis memuru, tedavi altına alındı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis de sevk edildi. Özel Harekat Polisleri'nin desteğiyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alan ekipler, güvenlik şeridi çekerek olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri, çevredeki tüm güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Polis ekipleri, kaçan saldırgan ya da saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Partilerde ittifak endişesi yaşanıyorPartilerde ittifak endişesi yaşanıyor
Suriye için çok önemli kararSuriye için çok önemli karar
Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

Doktor ve teknisyeni böyle yakalandı

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

FETÖ'nün 'Ananas'ları savaş gemileri ile mi taşındı?

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Survivor'da Acun Ilıcalı'dan Ünlüler takımına Turabi tepkisi! 'Tek söz söylemediniz, adil olmadınız'

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Erman Toroğlu: Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılacak, son 3 maçı...

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Gül gitti, Arınç döndü! Abdulkadir Selvi yazdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

Küçük kızın komşuları korkunç tacizi ortaya çıkardı

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

'15 Temmuz kahramanı' diye tanıtılmıştı! Şerife Boz'a dava şoku: Haber düzmece

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

İstanbul'da bakıcı dehşeti! Şoke eden görüntüler

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son dakika uyarısı! Tarih verildi 81 ilde yağmur bekleniyor

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Beratcan'ın ağabeyinin velayeti annesine verildi

Kül tablasıyla yaralamaya 1.5 yıla kadar hapis istendi

Kül tablasıyla yaralamaya 1.5 yıla kadar hapis istendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.