Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (1)

Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde yangın çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın 3'üncü katında başlayan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.