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Sultangazi'de tekstil atölyesinde yangın (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:16 | Son Güncelleme

Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde yangın çıktı.

Güven USTA - Murat SOLAK - İstanbul DHA - SULTANGAZİ'de bulunan 5 katlı bir tesktil atölyesinde yangın çıktı. Yangın saat 13.45 sıralarında çıktı. 5 katlı binanın 3'üncü katında başlayan yangın büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi. Yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor.

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