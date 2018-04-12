Sultangazi’de tekstil atölyesinde yangın

Sultangazi’de bir tekstil atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Atölyede çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı atarken, çok sayıda itfaiye ekibi olay yerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2262 Sokak’ta bulunan bir tekstil atölyesinde bugün saat 14.00’te bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede binayı sardı. Çalışanlar kendilerini güçlükle dışarı attı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi çağrıldı. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.