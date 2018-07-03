Sultangazi'de terör operasyonu: 2 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul,(DHA)
İSTANBUL'DA terör örgütü MKP'ye düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü Maoist Komünist Partisi (MKP)'ye yönelik çalışma başlattı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Tunceli kırsalında silahlı eğitim aldığı ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan E.S. isimli kadının önümüzdeki günlerde yurtdışına kaçacağı iddiası üzerine dün akşam saatlerinde Sultangazi'de operasyon düzenledi. E.S. ve şüphelinin yaşadığı evin sahibi M.D. yakalanarak gözaltına alındı. TEM ekipleri evde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu, değişik çaplarda 50 mermi ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirdi. Gözaltına alınan E.S. ve ev sahibi M.D. sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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