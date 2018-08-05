HABER

Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2018 12:30 | Son Güncelleme

  SULTANGAZİ'DE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul,(DHA)

SULTANGAZİ'DE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişileri yönelik soruşturma başlattı. Tespit edilen bir adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

PARTNERSenden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!Senden başka kim yarı çıplak mutfağa girer ki!
11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor11 yaşındaki Berrak'ı arama çalışmaları devam ediyor
Sultangazi'de uyuşturucu operasyonuSultangazi'de uyuşturucu operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimini 'Fanilalı Askerler' üstlendi

Astsubay tarlada ölü bulundu

Astsubay tarlada ölü bulundu

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

''2010-2011 şampiyonu Trabzonspor'dur''

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

Yanında çalıştırdığı çocuklara cinsel istismarda bulunan market sahibinden mide bulandıran savunma

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler'de korkunç olay! Reklam tabelası yürüyenlerine üzerine düştü: Yaralılar var

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Türkiye'de yalnızca bir tane bulunan tıbbi aleti çaldılar

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde gece yarısı mide bulandıran olay! 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu!

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde gizemli cisim bomba paniğine neden oldu! Gerçek ortaya çıktı

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.