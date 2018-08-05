Sultangazi'de uyuşturucu operasyonu

İstanbul,(DHA)

SULTANGAZİ'DE düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kilo 221 gram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişileri yönelik soruşturma başlattı. Tespit edilen bir adrese yapılan baskında 2 kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 5 kilo 221 gram eroin, 32 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan mikser ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol talebiyle serbest bırakıldı.

