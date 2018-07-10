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Sultangazi'deki terör operasyonunda yakalanan 2 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

  İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen  operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.  İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik 2 Temmuz'da Sultangazi'de bir operasyon düzenlemişti.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da geçtiğimiz hafta terör örgütü MKP'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü MKP'ye yönelik 2 Temmuz'da Sultangazi'de bir operasyon düzenlemişti. Operasyonda Tunceli kırsalında silahlı eğitim alan ve 3 ayrı suçtan aranması bulunan E.S. isimli kadın ve şüphelinin yaşadığı evin sahibi M.D. yakalanarak gözaltına almıştı. TEM ekipleri evde yaptığı aramalarda 1 tabanca, 1 susturucu, değişik çaplarda 50 mermi ile çok sayıda basılı ve dijital örgütsel doküman ele geçirmişti.
Emniyette işlemleri tamamlanan 2 kişi dün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli E.S. ve kaldığı evin sahibi M.D, çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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