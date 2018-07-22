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Sümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetişti

YAŞAM HABERLERİ  | 22.07.2018 18:51 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği tarafından Sümbül Dağı’na düzenlenen tırmanış sırasında rahatsızlanan 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.

Sümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetişti

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ'de, Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği tarafından Sümbül Dağı’na düzenlenen tırmanış sırasında rahatsızlanan 2 dağcı, askeri helikopterle bölgeden alınarak hastaneye kaldırıldı.
Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciği'nin organize ettiği etkinlikte, Hakkari kent merkezinden dün sabah erken saatlerde yola çıkan 19 kişilik dağcı grup, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na tırmandı. Zirve yapan dağcılardan ikisi, aniden rahatsızlandı. Yetkililerin yardım çağrısı üzerine Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ndan kalkan helikopter, biri kadın, 2 dağcıyı bulundukları bölgeden aldı. Dağcıları alan helikoptere, Sikorsky tipi helikopterler de eşlik etti. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan dağcıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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Sümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetiştiSümbül Dağı'nın zirvesinde rahatsızlanan 2 dağcının imdadına Mehmetçik yetişti

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