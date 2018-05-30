Sümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akını

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, milattan önce Sümerler döneminde sıcak kumdan yapılan 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetleri, ziyaretçi akınına uğruyor.
Yazıyı da bulan Sümerler döneminde yapılan ve milattan önce 4 bin yılında kilin ateşte pişirilerek günümüze kadar bozulmayan taş tapu senetleri ve faturalar, Gaziantep Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, üzerine yazı yazıldığında kalıcı ve kolay bozulmadığı için tercih edilen farklı ebatlarda sergilenen kil tabletlerin farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Algın, tabletlerin ziyaretçilerin ilgisini gördüğünü belirterek, "Müzemizin açıldığı 2008 yılından itibaren sergilemeye başladık. Bu eserler sıcak topraktan üzerine yazılar yazılarak yapılmış. Sümerlere ait milattan önce, 4 bin yıllık eserler iki kişi arasında anlaşma sağlamak için kullanılmış. O yıllarda üzerindeki evrak olmadığı için üzerine sivri uçlu malzemelerle yazılmış tapu senedi ve ticari işlerde kullanılmış" dedi.
Bu arada 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetlerini görmek için 100 bin kişinin müzeye geldiği belirtildi.
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