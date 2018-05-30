HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akını

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2018 11:25 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, milattan önce Sümerler döneminde sıcak kumdan yapılan 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetleri, ziyaretçi akınına uğruyor.

Sümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akını

Mustafa KANLI/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP'te, milattan önce Sümerler döneminde sıcak kumdan yapılan 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetleri, ziyaretçi akınına uğruyor.
Yazıyı da bulan Sümerler döneminde yapılan ve milattan önce 4 bin yılında kilin ateşte pişirilerek günümüze kadar bozulmayan taş tapu senetleri ve faturalar, Gaziantep Gorgo Medusa Cam Eserleri Müzesi'nde sergileniyor. Müze Müdürü İbrahim Halil Algın, üzerine yazı yazıldığında kalıcı ve kolay bozulmadığı için tercih edilen farklı ebatlarda sergilenen kil tabletlerin farklı bir öneme sahip olduğunu belirtti. Algın, tabletlerin ziyaretçilerin ilgisini gördüğünü belirterek, "Müzemizin açıldığı 2008 yılından itibaren sergilemeye başladık. Bu eserler sıcak topraktan üzerine yazılar yazılarak yapılmış. Sümerlere ait milattan önce, 4 bin yıllık eserler iki kişi arasında anlaşma sağlamak için kullanılmış. O yıllarda üzerindeki evrak olmadığı için üzerine sivri uçlu malzemelerle yazılmış tapu senedi ve ticari işlerde kullanılmış" dedi.
Bu arada 6 bin yıllık taş tapu ve fatura senetlerini görmek için 100 bin kişinin müzeye geldiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Sümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akınıSümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akınıSümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akınıSümerlerin taş tapu ve faturalarına ziyaretçi akını

PARTNERBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdiBunu neden kendine yaptın! Güzel isim şaşkına çevirdi
Çalıştığı işyerinde kendisini vuran eşinden boşandıÇalıştığı işyerinde kendisini vuran eşinden boşandı
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attıDüğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

Fethullah Gülen ABD'den kaç kere istendi? Ortaya çıktı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! Metropoll araştırma şirketi açıkladı

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

Yeşilçam'ın Şekerpare'si şimdilerde ne yapıyor?

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

İdo Tatlıses'in son hali olay oldu!

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Seçimler iptal mi olacak? Abdulkadir Selvi yazdı: 'İktidar seçimleri iptal ettirecek' söylentisi

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Düğün öncesi damada büyük şok! Soluk renkli çikita muzu görünce yüzüğü attı

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Eşine hakaret davası açtı: Her yerde bana yumuşak diyor

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Adana'da film gibi kovalamaca: 20 kilometre kaçtılar

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Cinayet nedenini açıkladı: Selamımı almadı

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Konya'da kırmızı ışıkta pompalı tüfekle infaz! Dehşet anları kamerada!

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji'den son dakika hava tahmini raporu! Hava durumu nasıl olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.