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Sümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kayboldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 17:15 | Son Güncelleme

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI AFAD ekipleri, Yahyalı ilçesinde fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj gölüne düşen Sümeyye Koç'un cesedini buldu.

CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
AFAD ekipleri, Yahyalı ilçesinde fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj gölüne düşen Sümeyye Koç'un cesedini buldu. Kıyıya 20 metre uzaklıkta balçığa saplanmış olarak bulunan Sümeyye'nin cansız bedeni otopsi için Yahyalı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

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