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Sümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.06.2018 16:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj göletine düşen Sümeyye Koç (15) kayboldu.

Sümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kayboldu

YAHYALI (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, fotoğraf çektirirken Ağcaşar baraj göletine düşen Sümeyye Koç (15) kayboldu.
Şanlıurfa'dan ailesiyle birlikte mevsimlik işçi olarak Develi ilçesi Sarıca konteyner kentine gelen Sümeyye Koç, bayram tatilinde yakınlarıyla Ağcaşar baraj göleti kıyısına gitti. Burada fotoğraf çektirmek isteyen Sümeyye, iddiaya göre, ayağının kayması sonucu baraj gölüne düştü. Suda kaybolan Sümeyye Koç'un yüzme bilmediği belirtilirken, jandarma ve kurtarma ekipleri arama çalışması başlattı.

FOTOĞRAFLI

Sümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kaybolduSümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kaybolduSümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kaybolduSümeyye, fotoğraf çektirirken düştüğü baraj gölünde kayboldu

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