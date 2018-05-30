Sunay Akın: Oruç, cehaletin karanlığından kurtulmaktır

İSTANBUL, (DHA) - ÜNLÜ şair, gazeteci ve yazar Sunay Akın, Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan Etkinlikleri’ne konuk oldu. Akın, “Oruç cehaletin karanlığından kurtulmaktır” dedi. Beylikdüzü Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği Ramazan etkinliklerine konuk olan usta şair, gazeteci, yazar ve modern çağ meddahı Sunay Akın, “İstanbul’un Sırları” konulu gösterisiyle izleyenlerine tadına doyulmaz, bir gece yaşattı. “ORUÇ CEHALETİN KARANLIĞINDAN KURTULMAKTIR” Yaşam Vadisi’nde düzenlenen etkinlikte tarihte yaşanmış olayları ve günlük yaşamdan ilginç ayrıntıları, kendine has üslubu ile izleyicilere aktaran Akın, “Oruç tutmak, bilginin ışığını en tepeye alarak bilgisizliğin ve cehaletin karanlığından kurtulmaktır” dedi. “MAHYA IŞIKLARINI DÜNYA’YA BIZ KAZANDIRDIK” Dünya’nın en güzel ibadethanesinin İstanbul’daki Defterdar Mahmut Efendi Camii olduğunu söyleyen Sunay Akın, “Dünya’da en üst noktasında bilgi ve aydınlanma araç gereçleri olan hokka ve kalemin olduğu tek ibadethaneyi biz yaptık. Mahya ışıklarını da Dünya’ya biz kazandırdık. Batının Noel ışıkları varsa bizim de Mahya ışıklarımız var. İslam kültürleri arasında mahyanın doğduğu yer, İstanbul’dur. İki minare arasına ateşle yazı yazmak, ateşle gökyüzüne yazı yazmak bizim kültürümüze aittir” şeklinde konuştu. “HER BİR FARKLI DÜŞÜNCE, BİRER ENSTRÜMANDIR” Farklılıkların bir topluma zenginlik kattığını söyleyen Akın, “Bir toplumda herkes aynı şeyi düşünüyorsa o toplumda kimse bir şey düşünmüyor demektir. Farklı farklı düşüneceğiz. Her farklı düşünce bizim zenginliğimiz ve güzelliğimizdir. Çünkü her bir farklı düşünce, birer enstrümandır. Her enstrüman güzeldir. Demokrasi, farklı enstrümanların bir araya gelmesiyle kurulan en güzel orkestradır” diye konuştu. Gecenin sonunda, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşattığı bilgi dolu gece için Sunay Akın’a teşekkür etti ve çiçek takdiminde bulundu.
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