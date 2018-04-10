Sungurlu’da asayiş uygulaması

Sungurlu İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Sungurlu-Çorum karayolu Baktat Dinlenme tesislerinde asayiş ve trafik uygulaması yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesinden getirilen uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı, durdurulan araçları didik didik aradı. İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Tolga Çiftçi’nin de katıldığı 3 saat süren uygulamada 750 şahıs ve 150 araç sorgulandı. Yapılan denetimlerde 2 araç trafikten men edilirken, 216 TL’de para cezası kesildiği öğrenildi.
Uygulamada uyuşturucu madde arama köpeği Kıyı çocukların ilgi odağı olurken vatandaşlar uygulama yapan jandarma ekiplerine teşekkür ettiler.
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