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Sungurlu’da silahlı kavga: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.04.2018 18:35 | Son Güncelleme

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre Arifegazili köyü yukarı su deposu yakınlarında meydana geldi.

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili köyünde meydana gelen olayda 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Arifegazili köyü yukarı su deposu yakınlarında meydana geldi. Öğlen saatlerinde su deposu yakınlarında meydana gelen olayda F.Ö. ve İ.Ç. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Ç. pompalı tüfekle F.Ö.’yü vurdu.
Çevrede bulunan bir vatandaşın ihbarı ile olay yerine 112 ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Olay sonrası bacağından ve karın boşluğundan yaralanan F.Ö. Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralı F.Ö. Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken, İ. Ç. ise Jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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