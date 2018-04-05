Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Mustafa Durmaz yönetimindeki 42 UR 372 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takta atarak tarlaya uçtu.

Meydana gelen kazada sürücü Mustafa Durmaz ile otomobilde yolcu olarak bulunan eşi Gülkız Durmaz ve oğlu Emrullah Durmaz (13) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.