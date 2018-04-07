Sungurlu’da trafik kazası: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Kırıkkale karayolu Taş Köprü Kavşağı’nda meydana geldi. Ramazan Uzunbacak yönetimindeki ticari taksi, kavşaktan dönmeye çalışan Rıfat Sarıyerli’nin kullandığı 19 SL 417 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücüler Rıfat Sarıyerli ve Ramazan Uzunbacak ile ticari takside yolcu olarak bulunan Halim Arslan yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.