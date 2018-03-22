Sungurlu’da trafik kazası: 5 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza yapan araçlar yol kenarındaki trafik ışıklarının bulunduğu direği yıktı. Yıkılan direğin üzerine geldiğini gören kamyonetteki yolcu, kamyonetten atlayarak koşmaya başladı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sungurlu-Kırıkkale karayolu karakol kavşağında meydana geldi. Ankara’dan Çorum istikametine gitmekte olan Bekir Karakaya (48) yönetimindeki 19 UM 486 plakalı İl Özel İdare Müdürlüğü’ne ait kamyonet, kavşaktan dönmeye çalışan Hacı Sarısakaloğlu (34) yönetimindeki 35 GB 6643 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçlar yol kenarındaki trafik ışıklarının bulunduğu direği yıktı. Yıkılan direğin üzerine geldiğini gören kavşakta bekleyen kamyonetteki yolcu, kamyonetten atlayarak koşmaya başladı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kazada her iki sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Aykut Doğutekin (20), Mehmet Karalar (39) ve Oğuzhan Erdal (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.