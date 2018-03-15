Sungurlu’da zincirleme kaza : 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza Sungurlu-Çorum karayolu Hastane kavşağında meydana geldi. Çorum’dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan Akın Özdoğan yönetimindeki 19 SH 641 plakalı otomobil, önce kavşaktan dönmeye çalışan Nihal Batakçı yönetimindeki 06 ZB 115 plakalı otomobile, daha sonrada kavşakta bekleyen Ahmet Özbek yönetimindeki 06 PLJ 17 plakalı otomobile çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüleri Akın Özdoğan ve Nihal Batakçı ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ömer Faruk Karakuş yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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