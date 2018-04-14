Sunta Fabrikasında korkutan yangın

Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan, Ege Bölgesi’nin en büyük sunta fabrikası tesislerinde, kazan dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde kazan dairesi talaş eleklerinde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Ateş savaşçıların yangınla mücadelesi ise fotoğraflara böyle yansıdı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.
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