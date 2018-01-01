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'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

YAŞAM HABERLERİ | 01.01.2018 21:27 | Son Güncelleme 7 saat önce

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi.

'Süper Ay' İstanbul semalarında! Her zamankinden daha yakın, daha parlak

Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor. Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı. Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI

Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında 2 Ocak'a kadar izlenebilecek.

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dolunay Süper Ay istanbul

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bu kadar yakın nasıl çekebildiniz? Kraterleri gözülüyor. Süper ay değil muhteşem ötesi :))
bu süper ay olayına acayip işgillenmeye başladım. normal ay olsun yeter. süper mega diva yuro dizel ay istemiyoruz kim çıkarıyor bu lafları töbe töbe..
erzincandayım köpekler havlıyor inş deprem olmaz bu gece
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