HABER

Superman'in Lois Lane'i 69 yaşında hayatını kaybetti

14.05.2018 21:30 | Son Güncelleme

1970 ve 1980'li yıllara damgasını vuran Superman serisinde çelik adamın platonik aşkı gazeteci Lois Lane rolüne hayat veren Margot Kidder 69 yaşında hayatını kaybetti.

Superman'in Lois Lane'i 69 yaşında hayatını kaybetti

Superman serisindeki Lois Lane karakteriyle özdeşleşen aktris Margot Kidder 69 yaşında hayatını kaybetti.

Kidder, 1970 ve 1980'li yıllarda yayınlanan dört filmde Superman'in platonik aşkı gazeteci Lois Lane rolüne hayat vermişti.

2005 yılında ABD vatandaşı olan Kanada doğumlu aktris, uzun yıllar kadın hakları ve demokrasi aktivisti olarak çalıştı.

Kidder'ın ölüm sebebi bilinmiyor.

Film serisinde Superman'i canlandıran efsanevi oyuncu Christopher Reeve de 1995 yılında attan düşmesi sonucu felç kalmış, 2004'te de hayatını kaybetmişti.

Lois Lane karakteriyle yaşadığı şöhretin ardından Kidder akıl sağlığını kaybetmiş, 1996'da günlerce ortadan kaybolmasıyla gündeme gelmişti.

Amerikan magazin dergisi People'a konuşan aktris, kaybolduğu günler için "tarihin en halka açık delirmesi" nitelemesini yapmıştı.

kidder

O dönem anı kitabı yazmaya hazırlandığını söyleyen kadın, bir bilgisayar virüsünün tüm çalışmalarını yok ettiğini söylemiş ve eski kocası ile CIA'yi bundan sorumlu tutmuştu.

Yıllar sonra yaşadığı manik atakları ve depresyonu hakkında açıkça konuştu, bipolar bozukluğu olan diğer hastalar için alternatif ilaçlar geliştirilmesi konusunda kampanya yürüttü.

İsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdıİsrail'de alarm, ordu teyakkuzda: Tehdit yağdırdı
ABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstıABD'den sürpriz karar! Bu açıklama dünyayı sarstı
Emeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli olduEmeklilere 1000 TL ikramiyenin ödeneceği belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Doğu Perinçek'in HDP sözlerinin ardından Vatan Partisi'nde toplu istifa depremi

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Bahar paketinin ikincisi geliyor

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Konut faizinde bir banka indirimi haberi daha!

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Kudüs'te büyük gerginlik! Çatışmalar başladı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Gazze'de neler oluyor? ABD Başkanı Trump'tan tepki çeken Kudüs mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Kocaeli'de korkunç cinayetin arkasından cinsel taciz çıktı!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Mezarlıktaki Gizemli Kız Çorum yerel yönetimini ikiye böldü!

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Üniversite öğrencisi mezuniyet günü kazada can verdi

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Gaziantep'te kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kaçırıp bu fotoğrafı gönderdiler

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

Okul müdüründen şiirli taciz: Ey dilber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.