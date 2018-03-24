Şüphe çeken şahıstan 9 adet uyuşturucu hap çıktı

Eskişehir’de polis ekiplerinin durumundan şüphelendiği şahıstan 9 adet uyuşturucu hap çıktı.
Olay, Kumlubel Mahallesi Esenli Sokak üzerinde yaşandı. Polis ekiplerinin C.B. (22) isimli şahsın durumundan şüphelenmesi üzerine çalışma başlatıldı. C.B.’nin incelenmesi sırasında 9 adet ecstasy uyuşturucu hap elde edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!
Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!
Yasak aşk cinayeti! Aracını park ederken öldürüldü
5 yıllık yasak aşkıyla evlenebilmek için FETÖ tuzağıyla boşanan eşini şikayet etti
Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...
Korkunç olay! Küçük çocuk kazara ablasını öldürdü
İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında Counter Strike: GO (CS:GO) oynadı
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
ABD-Çin gerilimi tırmanıyor! Savaş gemileri karşı karşıya geldi
ABD arşivinden çıkan Türkiye
Lotodan büyük ikramiye kazanan kadın: 'Milyoner olmanın stresi altında eziliyorum'
Okuyucu Yorumları 0 yorum