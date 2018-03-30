Şüphe üzerinde durdurulan otomobilden eroin çıktı

Isparta’da yapılan yol kontrollerinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin maddesi yakalanırken, araçta bulunan 3 kişi ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya’dan Isparta’ya gelen araçlar üzerinde yaptığı denetim sırasında bir otomobilde arama yaptı. Aramada, 7.88 gram eroin maddesi ele geçirdi. Araçta bulunan I.S, M.S. ve S.U. ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.
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