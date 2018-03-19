Şüphe üzerine arama yapılan araçtan eroin çıktı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltı alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.45 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Bunun üzerine arama yapan ekipler, paketlenmiş halde 5 gram eroin ele geçirirken, araçta bulunan A.A., Ş.A., F.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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