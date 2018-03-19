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Şüphe üzerine arama yapılan araçtan eroin çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2018 13:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltı alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.45 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin şüphe üzerine arama yaptığı otomobilde bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltı alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, dün saat 23.45 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Bunun üzerine arama yapan ekipler, paketlenmiş halde 5 gram eroin ele geçirirken, araçta bulunan A.A., Ş.A., F.Ç.’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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