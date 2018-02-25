Şüphe üzerine aranan şahsın üzerinden 2 adet tabanca bulundu

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Çamgazi Baraj Göleti yanında yapılan denetimlerde 1 şahıs üzerinde 2 adet tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çamgazi Baraj Göleti yakınlarında devriye görevi yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri S.K’yi, durdurarak üst araması ve GBT sorgulaması yaptı. Yapılan aramalar kapsamında şahsın üzerinden 2 adet farklı markalarda tabanca bu tabancalara ait 3 adet şarjör ile 13 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabancalar ile mermiler muhafaza altına alınırken konuyla ilgili gözaltına alınan S.K., sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.