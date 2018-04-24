Şüphe üzerine durdurulan araçta 63 kilo esrar çıktı

Van’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlükleri görevlilerince, Özalp karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi. Narkotik madde arama köpeği Şila’nın da katıldığı aramada, aracın bagaj kısmında çuvallar içerisinde 60 paket halinde toplam 63 kilo 20 gram toz esrar ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili 1 şüpheli şahsı yakalama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
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