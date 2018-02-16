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Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.02.2018 11:44 | Son Güncelleme

Isparta’da polisinin şüphe üzerine durdurduğu ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde eroin, hap ve uyuşturucu kullanımı aparatları ele geçildi.Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya-Isparta yolu üzerindeki Sav kasabası yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan araçta eroin ve hap ele geçirildi

Isparta’da polisinin şüphe üzerine durdurduğu ve içerisinde 5 kişinin bulunduğu otomobilde eroin, hap ve uyuşturucu kullanımı aparatları ele geçildi.
Edinilen bilgiye göre, narkotik polisi, dün akşam saat 22.00 sıralarında Antalya-Isparta yolu üzerindeki Sav kasabası yakınlarında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içinde bulunan 5 kişinin, yakalanacaklarını anlayınca kaçma girişiminde bulunduğu ancak polis ekipleri tarafından engellendiği öğrenildi.
Yapılan kontrollerde K.S.K, B.E, A.U, F.A. ve S.Y. gözaltına alınırken 3 parça halinde 2,5 gram eroin maddesi, 1 adet suboxone hap ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.
Isparta Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 5 şahsa ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yaptığı belirtildi.

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