Şüphe üzerine yapılan aramada seri numarası silinmiş tabanca yakalandı

Adıyaman’da, devriye görevlerini titizlikle yürüten Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ormanlık alanda durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada marka ve seri numarası silinmiş 1 adet tabanca ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Türmüz mevkiinde devriye görevi atan jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri M.G.K., isimli şahsı durdurdu. Durdurulan şahsın yapılan üst aramasında 1 adet marka ve seri numarası silinmiş 1 adet tabanca ile tabancaya ait 5 adet mermi ele geçirildi. Ele geçirilen tabanca ile mermilere el konulurken M.G.K. ise gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere ekipler tarafından jandarma karakoluna götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.